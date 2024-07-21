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[Zero]
Профсоюз Samsung планирует новую акцию протеста, несмотря на возобновление переговоров с компанией
В понедельник на очередную акцию протеста выйдут около 1500 сотрудников возле предприятия в Кихыне

Как сообщает Bloomberg, работники южнокорейской корпорации Samsung намерены продолжать свою бессрочную забастовку, несмотря на возобновление переговоров с компанией. На понедельник уже запланирована акция протеста рядом с предприятием в Кихыне, в которой примут участие и сотрудники других фабрик Samsung – их привезут на автобусах. Отмечается, что переговорный процесс продолжается, но пока договоренности не будут достигнуты, забастовка продолжится.

Требования профсоюза сотрудников Samsung таковы: увеличение заработной платы, повышение прозрачности оценки результатов труда и улучшение социальных гарантий. Как заявляют представители профсоюза, прибыль компании значительно выросла благодаря востребованности полупроводниковой продукции, необходимой для обучения и работы нейросетей, но на финансовом благополучии работников это никак не сказалось. В самой корпорации неоднократно подчеркивали, что готовы вести переговоры с профсоюзом, но до недавнего времени не предпринимали активных шагов в этом направлении, а также заявляли, что забастовка «не повлияет на выпуск продукции».

#samsung #полупроводники #чипы #забастовка #работники
Источник: bloomberg.com
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