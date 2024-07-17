Модель получила нестандартную переднюю панель и боковую стенку из закаленного стекла.

Как сообщает популярный ресурс Techpowerup, компания Sharkoon представила просторный игровой компьютерный корпус под названием Rebel C80 RGB. Модель выполнена в форм-факторе ATX и получила нестандартного вида фронтальную панель, а также прозрачную боковую стенку из закаленного стекла, позволяющую любоваться подобранными комплектующими и их подсветкой, а также оценивать уровень запыленности системного блока.

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Шасси допускает установку 11 120-миллиметровых вентиляторов, поддерживаются и 360-миллиметровые системы жидкостного охлаждения, радиатор которых можно вывести как на переднюю, так и на верхнюю панель. Для установки вентиляторов или радиатора СЖО есть монтажная рама – Rebel C80 RGB предоставляет повышенное удобство при сборке и обслуживании ПК и продвинутую организацию пространства. А еще в кейс поместятся даже самые габаритные комплектующие, за исключением ряда топовых суперкулеров выше 165 мм. По длине видеокарт и блоков питания ограничений фактически нет (400 мм и 270 мм соответственно), что же касается слотов для установки 3.5-дюймовых или 2.5-дюймовых накопителей — их 3. Приобрести корпус можно за 110 евро – такую рекомендованную цену установил производитель.