Крепление верхнего ребра радиатора может ослабевать при неаккуратной транспортировке изделия.

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, австрийская компания Noctua признала проблему появления «дребезжащего шума» при работе нового суперкулера NH-D15 G2. Специалисты фирмы все еще изучают проблему, но предварительные выводы таковы: крепление верхнего ребра радиатора может ослабевать при неаккуратной транспортировке изделия. К счастью для покупателей, Noctua уже согласилась вернуть деньги за устройство всем пользователям, столкнувшимся с браком. Для запуска процедуры достаточно обратиться в поддержку на сайте компании. А в качестве временного решения покупателям предлагается использовать скотч, зафиксировав с его помощью верхнее ребро радиатора.

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Noctua пользуется весьма хорошей репутацией среди компьютерных энтузиастов — ее продукция, хоть и не слишком доступная по цене, как правило, отличается превосходным качеством. Тот факт, что в случае с кулером NH-D15 G2 в компании сразу предложили вернуть столкнувшимся с проблемой владельцам устройства заплаченные за него денежные средства, также вызывает уважение. Как считают эксперты, в ближайшем будущем Noctua может выпустить суперкулер обновленной конструкции, если выяснится, что браку подвержено значительное количество экземпляров NH-D15 G2, или предложить другие варианты решения проблемы.