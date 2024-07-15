Злоумышленники представляются сотрудниками операторов связи

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, предоставленную представителями оператора мобильной связи и интернет-провайдера МТС, в России растет популярность новой мошеннической схемы. Реализуя ее, злоумышленники обзванивают граждан, представляясь сотрудниками операторов и провайдеров и заявляя о необходимости совершения неких манипуляций со смартфоном в связи с якобы проводящимся обновлением сети. Если потенциальная жертва отказывается, на нее оказывают давление, угрожая тем, что если не осуществить предлагаемые действия, мобильная связь и интернет вскоре перестанут работать.

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Предоставляемые мошенниками «инструкции» в разных случаях включают в себя передачу кода авторизации от «Госуслуг» или банковского приложения, установку приложения для удаленного управления смартфоном или троянской программы. В результате преступники завладевают персональными данными гражданина и частью его финансов. В основной группе риска находятся пенсионеры и предпенсионеры, но нередко на удочку мошенников попадаются и люди среднего или молодого возраста. Как напоминают специалисты по информационной безопасности, не следует передавать кому-либо приходящие на смартфон коды из SMS и push-уведомлений, а также устанавливать приложения откуда-либо кроме официальных магазинов.