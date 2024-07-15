Со временем количество вылетов только растет

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, разработчики из студии Digital Extremes, создавшие популярный шутер Warframe, заявили, что более 80% сбоев и вылетов игры случаются на компьютерах с топовыми процессорами Intel 13-го и 14-го поколений — в первую очередь, речь идет о Core i9-13900K/KF и 14900K/KF. Примечательно, что со временем ситуация только ухудшается – вероятно, из-за деградации CPU. Впрочем, одному из сотрудников студии удалось почти полностью избавиться от вылетов при помощи обновления BIOS материнской платы до последней версии. Был ли при этом активирован «базовый профиль Intel», значительно снижающий производительность процессора – не уточняется.

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Ранее о сбоях, вызванных бракованными процессорами Intel Core i9 последних поколений заявила студия Alderon Games, разработавшая онлайн-игру под названием Path of Titans. Встречаются вылеты, связанные с CPU Intel и в популярном киберспортивном шутере Fortnite, а также еще в ряде игр.

В чем именно заключается проблема — пока не понимают даже специалисты Intel. Выявлен лишь один из факторов, способствующих ее возникновению — превышение безопасных пределов по напряжению, силе тока и температуре, связанных с работой технологии автоматического разгона Thermal Velocity Boost.