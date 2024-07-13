Рекламу можно отключить, но после установки апдейтов она с высокой вероятностью включится снова

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, июльские обновления операционной системы Windows 11 от корпорации Microsoft принесли с собой не только исправления различных ошибок, но и навязчивую рекламу под видом «рекомендаций». Увидеть ее можно как в меню «Пуск», так и в разделе «Параметры». Судя по отзывам в соцсетях и на тематических форумах, реклама появилась не у всех пользователей Windows 11, установивших последние апдейты, но у большей их части.

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В настоящий момент рекламу все еще можно отключить в параметрах персонализации операционной системы. Тем не менее, с установкой будущих обновлений снятая галочка с высокой вероятностью появится снова. Как отмечают опытные пользователи, апдейты для Windows 11 в ряде случаев могут приносить больше неприятностей, чем пользы: исправляя одни ошибки, они приносят с собой новые – например, широко известны возникающие после установки апдейтов проблемы с «Проводником» и панелью задач. Теперь к ним добавилась еще и реклама, которой, как ожидается, со временем будет становиться больше. К такой схеме монетизации можно было бы отнестись с пониманием, если бы ОС Windows 11 распространялась бесплатно, но стоимость лицензионных копий, приобретаемых в розницу, нельзя назвать доступной.