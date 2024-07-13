Получили их и многие обозреватели и техноблогеры

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, процессоры Ryzen 9000 уже начали поступать в некоторые магазины, например, в американскую сеть Master Race. Компания AMD пока не объявляла дату старта продаж новинок, но, по информации инсайдеров, приобрести CPU Zen 5 во многих странах можно будет уже 31 июля. Примечательно, что, если верить утечкам, процессоры Ryzen 9000 на старте могут оказаться дешевле, чем Ryzen 7000.

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Помимо магазинов, образцы новых CPU уже получили многие лаборатории, обозреватели и техноблогеры. Вероятно, AMD снимет запрет на публикацию обзоров процессоров одновременно с началом продаж или незадолго до него. Внешне модели Ryzen 9000 практически не отличаются от решений предыдущего поколения – они сохранили ту же форму теплораспределительной крышки, а значит, кулеры, предназначенные для CPU первого поколения сокета AM5, будут столь же эффективны и для процессоров второго. Что же касается энергопотребления и тепловыделения – по предварительным данным, модели Ryzen 9 будут менее «прожорливыми» и горячими, чем актуальные Intel Core i9, и для отвода от них тепла будет достаточно воздушного суперкулера – системы жидкостного охлаждения не потребуются.