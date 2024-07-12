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[Zero]
«АвтоВАЗ» не исключил возможности очередного повышения цен на автомобили Lada
Машины могут подорожать уже в августе-сентябре 2024 года

Как сообщает ТАСС, представитель завода «АвтоВАЗ» заявил журналистам, что не исключает возможности очередного подорожания моделей Lada уже в августе-сентябре 2024 года. Впрочем, как подчеркнул собеседник издания, увеличение цен, если оно будет, не превысит уровня инфляции, а также с высокой вероятностью затронет не все предлагаемые компанией комплектации авто.

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Представитель завода сообщил, что в первой половине 2024 года цены на машины Lada увеличились в среднем на 2.9%, что ощутимо ниже уровня инфляции. Завод планирует осуществлять контроль за дилерами во избежание нарушения последними установленной политики ценообразования.

В настоящий момент Lada Granta от завода «АвтоВАЗ» является наиболее доступным на российском рынке новым автомобилем – приобрести модель можно от 700 тысяч рублей. Стоимость Lada Vesta начинается от 1.2 миллиона рублей. Ожидается, что цена будущей новинки компании под названием Lada Iskra, ориентированной на молодежную аудиторию, будет находиться между двумя упомянутыми значениями, хотя и гораздо ближе к «Весте», чем к «Гранте». Вероятно, купить новую Lada можно будет примерно за 1.1 миллиона рублей.

#автомобили #машины #автоваз #транспортные средства #lada
Источник: tass.ru
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