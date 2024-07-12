Это рекорд для моделей компании

Как отметил глава интернет-издания Video Games Chronicle Энди Робинсон, консоль Nintendo Switch стала самой «долгоиграющей» игровой приставкой компании – она актуальна уже на протяжении 2687 дней, почти 7.5 лет. Таким образом, Switch побила рекорд Famicom, продержавшийся 2686 дней. Примечательно, что Nintendo до сих пор не представила следующую модель, хотя и пообещала сделать это до окончания второго квартала 2025 финансового года.

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Информации о характеристиках условной Nintendo Switch 2 пока не предоставляют даже инсайдеры, но, как предполагают эксперты, консоль будет гораздо производительнее предшественницы, сохранив при этом с ней обратную совместимость. К сожалению для геймеров, с высокой вероятностью увеличится и стоимость — за прошедшие 7 лет инфляция не пощадила даже такие устойчивые валюты, как доллар и евро, а производство полупроводниковой продукции по передовым техпроцессам стало обходиться дороже. При этом значительная часть мощностей таких компаний, как TSMC, зарезервирована для выпуска чипов, которые будут использоваться в ускорителях вычислений.