Ожидается, что стоимость вырастет примерно на 10%

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, главный мировой игрок на рынке полупроводниковой продукции, тайваньская компания TSMC, планирует в 2025 году повысить цены не только на готовые чипы, но и на кремниевые пластины – как минимум на 10%. Переговоры с заказчиками и партнерами, такими, как NVIDIA, уже показали, что фирмы готовы платить больше – тем более, что увеличение стоимости пластин и продукции, вероятно, ляжет на плечи конечного потребителя.

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По имеющейся в настоящий момент у журналистов информации, в первую очередь подорожает продукция, выпускающаяся по передовым технологическим нормам — 16-нанометровый и более зрелые техпроцессы повышение цен не затронет или почти не затронет. Увы, повышение стоимости кремниевых пластин и чипов скажется и на стоимости компьютерных комплектующих, хотя для технологических корпораций в настоящий момент гораздо более чувствительным окажется удорожание специализированных ускорителей вычислений, используемых для обучения нейросетей и работы над различными ИИ-проектами вроде чат-ботов и генеративных моделей.