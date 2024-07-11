Это может сказаться на производстве и акциях компании

Как сообщает Bloomberg, профсоюз работников южнокорейской корпорации Samsung, в который входят более 30 тысяч человек, объявил бессрочную забастовку. Ранее сотрудники проводили сначала однодневную, а потом и трехдневную забастовку, но это не привело к желаемым результатам — повышению заработной платы, а также увеличению социальной защищенности работников.

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Как заявили в профсоюзе, руководство компании не намерено идти на диалог и «пожалеет о своем решении». В Samsung же ответили, что «по-прежнему намерены вести с профсоюзом добросовестные переговоры», а также поспешили заверить партнеров, что сбоев в производстве продукции не наблюдается и не прогнозируется. Впрочем, как считают бастующие, а также оценивающие текущую ситуацию журналисты и эксперты, если забастовка будет продолжаться длительное время, проблемы с выпуском чипов, а также понижение стоимости акций неизбежны. Требования рабочих появились не на пустом месте — операционная прибыль Samsung в предыдущем квартале выросла в 15 раз благодаря высокому спросу на чипы памяти, а также ИИ-буму.