Толщина корпуса мобильных устройств при этом не увеличится.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, компания OnePlus работает над аккумуляторными батареями емкостью 7000 мА*ч, которые будут помещаться в стандартный тонкий корпус современного смартфона. Мобильные устройства OnePlus, такие, как флагман Ace 3 Pro с 6100 мА*ч, в ряде случаев уже обладают более емкими аккумуляторами, чем конкурирующие решения. Впрочем, как сообщали инсайдеры, емкость батарей с высокой вероятностью придется увеличить и другим компаниям: по предварительным данным, топовый чип Qualcomm под названием Snapdragon 8 Gen 4 будет потреблять ощутимо больше энергии, чем его предшественники.

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Литиевые батареи Glacier Battery с кремний-углеродным анодом, используемые OnePlus, демонстрируют примерно на 15-25% большую плотность энергии, чем стандартные литий-ионные батареи с графитовым анодом. Компания планирует использовать их не только во флагманах, но и в смартфонах субфлагманского и среднего сегментов. Также на рынке постепенно появляются натрий-ионные аккумуляторы — они не превосходят литий-ионные по емкости, зато являются гораздо более безопасными.