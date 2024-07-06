Функция реализована при помощи ИИ-алгоритма.

Как сообщает популярный ресурс TechCrunch, видеосервис Youtube сможет удалять из роликов защищенные авторским правом музыкальные произведения, сохраняя остальной аудиоконтент. Новая функция будет работать на базе технологии нейросетей. Пока алгоритм может давать сбои, удаляя и часть других звуков, но разработчики будут его совершенствовать. Инструмент под названием «Стереть песню» (Erase Song) уже доступен авторам. В анонсе новой функции подчеркивается, что она может работать не всегда — если удалить фрагмент трека без ущерба для остальной аудиодорожки не удается, авторам предлагается использовать отключение звука в указанных сегментах или полностью вырезать их из видео.

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С проблемами авторских прав на используемую в видео музыку сталкиваются многие блогеры и стримеры, и ИИ-алгоритм, способный удалять защищенные авторскими правами треки, сохраняя остальной звук, в теории является весьма полезным инструментом. На практике, его востребованность будет зависеть от качества реализации — вероятно, обзоры функции от тематических изданий и блогеров появятся уже в ближайшее время.