Ранее политик неудачно выступил на дебатах против Дональда Трампа

Как сообщают СМИ, в ходе предвыборной телеконференции со своими сторонниками действующий президент США Джо Байден заявил, что не будет сниматься с выборов. Политик признал, что неудачно выступил в дебатах против Дональда Трампа (о провале писали даже поддерживающие Демократическую партию СМИ), но подчеркнул, что все равно намерен баллотироваться.

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Ранее в СМИ и медиа появлялась противоречивая информация о намерениях Байдена – так, некоторые журналисты писали, что политик может выйти из предвыборной гонки, если за соответствующее решение будут выступать члены его семьи – в частности, супруга. Ранее снять свою кандидатуру Байдена призвал конгрессмен-демократ Ллойд Доггет.

Согласно оценкам многих журналистов и экспертов, в рамках дебатов Дональд Трамп выглядел гораздо более бодрым, энергичным и погруженным в актуальную повестку, чем Джо Байден. Президент США говорил медленно, не всегда четко формулировал мысли, допускал оговорки. Позднее Байден уточнил, что находился в состоянии переутомления после длительных перелетов, также в СМИ появлялась информация о том, что часть вины могут возложить на советников политика, готовивших его к мероприятию.