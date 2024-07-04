Популярность описанной преступной схемы за последние несколько месяцев ощутимо возросла

Специалисты «Сбера» предупредили о возросшем числе случаев мошенничества в отношении бухгалтеров и других сотрудников компаний, способных распоряжаться финансовыми ресурсами. Злоумышленники изучают информацию о руководителях фирмы и создают в мессенджере фейковый аккаунт одного из них, после чего пишут сотруднику, выдавая себя за его начальника или директора бизнеса.

реклама

Преступники не только собирают и используют информацию из общедоступных источников (например, устанавливают в качестве аватара фото руководителя), но и могут применять дипфейк-технологии с использованием нейросетей, генерируя голосом, похожим на голос начальника жертвы поддельные аудиосообщения. После короткого диалога с использованием методов социальной инженерии мошенники дают от лица руководителя или директора указание перевести денежные средства на указанный счет. В большинстве случаев злоумышленники также давят на жертву, указывая на якобы имеющуюся срочность ситуации.

Как отметили в «Сбере», в одном из случаев на гендиректора компании оказывалось давление от имени двух учредителей – мошенники собрали значительные объемы информации о внутренней структуре и иерархии компании, после чего использовали эти сведения для реализации преступной схемы. Предупреждают о росте популярности схемы «фальшивый руководитель» и в МВД.