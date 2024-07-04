Пока непонятно, будут ли на рынке присутствовать две версии или только новая

Как сообщает инсайдер, известный под псевдонимом Jaykihn, компания Intel готовит альтернативный вариант сокета LGA 1851 с модифицированной прижимной рамкой. Ее прижимная сила будет меньше, чем у оригинальной, что исключит возможность деформации процессоров с тонкой теплораспределительной крышкой, а также улучшит контакт последней с основанием кулера. В настоящий момент неизвестно, будут ли оба варианта присутствовать на рынке одновременно, но, судя по предварительной информации, вероятность этого достаточно высока.

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Если сведения Jaykihn верны, то производители материнских плат будут самостоятельно выбирать, какой вариант прижимной рамки использовать. Себестоимость модифицированной пластины составляет менее 1 доллара, поэтому ее применение не должно привести к подорожанию материнских плат. В настоящий момент некоторые владельцы флагманских и субфлагманских процессоров сокета Intel LGA 1700 меняют прижимные пластины на кастомные, а также используют другие доработки, чтобы улучшить отвод тепла от CPU. Сложности с охлаждением процессоров Raptor Lake широко обсуждались в компьютерном сообществе, поэтому тот факт, что Intel решила отреагировать, не вызывает большого удивления.