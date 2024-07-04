Но клавиатура и мышь по-прежнему значительно популярнее

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, с 2018 года процент Steam-геймеров использующих геймпады и другие контроллеры увеличился в 3 раза и составляет 15% от общего количества игроков на платформе. Примечательно, что в большинстве случаев (59%) геймеры выбирают контроллеры Xbox, в 26% случаев — PlayStation, и в 10% случаев — Steam Deck.

реклама

Команда Valve, работающая над Steam, учитывает увеличение популярности геймпадов и соответствующим образом совершенствует интерфейс. Например, со Steam Deck перенесли на десктопы режим Big Picture, доработали редактор раскладок и оптимизировали поддержку геймпадов Sony, включая DualSense Edge. Также в компании напомнили, что фирма под названием Hori в прошлом месяце провела анонс официального контроллера для Steam, сертифицированного Valve. Пока он является эксклюзивом для японского рынка, но в будущем может появиться и на международном. Впрочем, судя по отзывам игрового сообщества, геймпады Xbox и PlayStation также работают без каких-либо проблем. Как отмечают в Tom’s Hardware, даже скромный игровой ПК со Steam способен предоставить геймеру впечатления не хуже, чем актуальные консоли.