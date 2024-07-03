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[Zero]
Realme GT6 получит SoC Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор на 5800 мА*ч с 4-летней гарантией его замены
Например, батарею бесплатно поменяют, если значительно просядет ее емкость

Как сообщает популярный ресурс ITHome, смартфон Realme GT6, официальный релиз которого состоится на следующей неделе, 9 июля, будет базироваться на производительной SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также получит аккумуляторную батарею емкостью 5800 мА*ч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки. Примечательно, что производитель предложит на батарею 4-летнюю гарантию: если она в этот срок выйдет из строя, или ее емкость значительно снизится, компания бесплатно осуществит замену.

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Среди прочих характеристик смартфона — плоский AMOLED-экран с матрицей от BOE, точные спецификации которого пока неизвестны, корпус с элементами из стекла и металла, основная камера на 50 мегапикселей. Более подробная информация о Realme GT6 появится ближе к выходу смартфона, но уже сейчас очевидно, что это весьма производительный игровой аппарат, который будет превосходить по своим геймерским возможностями такие устройства, как Poco F6 и Poco F6 Pro от Xiaomi. Впрочем, стоить модель также наверняка будет несколько дороже — она все-таки основана на флагманской SoC.

#смартфоны #гаджеты #realme #мобильные устройства #девайсы #realme gt6
Источник: ithome.com
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