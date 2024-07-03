Они считают, что проект является серьезным оскорблением японской истории и культуры

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, группа возмущенных японских геймеров пытается добиться отмены релиза игры Assassin's Creed Shadows – по мнению недовольных любителей игр, Ubisoft этим проектом «оскорбляет историю и культуру Японии». В частности, они указывают, что компания не понимает, в чем заключалась природа и роль самураев в японском обществе, и это только вершина айсберга. Авторы петиции об отмене игры подчеркивают, что ее выход может привести к всплеску расизма, направленного против людей азиатской национальности. На момент написания данной новости петиция собрала почти 40 тысяч подписей.

Маловероятно, что Ubisoft отменит выпуск игры, но, как отмечают журналисты, компании, вероятно, придется отреагировать на претензии японских геймеров, поскольку поднятая ими волна может негативно отразиться на репутации компании. Особенно с учетом того, что фирму и ранее обвиняли в чрезмерной потакании SJW-активистам в ущерб исторической достоверности и адекватности содержимого игр отображаемым им реалиям. Темнокожий самурай в роли главного героя Assassin's Creed Shadows – это лишь один из примеров.