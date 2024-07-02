Она на 13% производительнее стандартной RTX 4090 в разрешении 8K

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, команда энтузиастов Teclab объявила о создании «первой в мире уникальной видеокарты GeForce RTX 4090 Super» — для этого специалисты совместили полноценный графический процессор NVIDIA AD102, печатную плату от GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF OC LAB Edition с 28-фазной подсистемой питания и парой 16-контактных разъемов, а также память GDDR6X (24 Гбит/с). Помимо этого, энтузиасты провели некоторые программные манипуляции и оснастили получившееся устройство водоблоком для повышения эффективности отвода тепла.

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По результатам проведенных тестов кастомная RTX 4090 Super оказалась на 13% производительнее базовой RTX 4090 в бенчмарке Unigine Superposition при разрешении 8K. Дополнительный разгон позволяет выжать из устройства еще больше мощи и увеличить отрыв до 16%. Вероятно, RTX 4090 Super в версии от NVIDIA, если бы такая модель существовала, демонстрировала бы примерно такие же результаты, но предлагалась по крайне высокой цене — более 3000 долларов, а потому была бы интересна лишь крайне небольшому проценту потенциальных покупателей.