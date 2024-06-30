В основном это машины 2021-2023 годов выпуска

Как сообщает автомобильное издание «Колеса.ру», ссылаясь на данные исследования «Газпромбанк Автолизинг», российский вторичный рынок активно наполняют китайские транспортные средства – преимущественно, выпущенные в 2021-2023 годах. По прогнозам аналитиков компании, доля авто из Поднебесной на вторичном рынке по итогам 2024 года может вырасти до внушительных 25%.

реклама

У российских водителей пользуются спросом легковые авто таких китайских брендов, как Haval, Geely, Chery, и, хотя значительная часть автолюбителей все еще относится к «китайцам» с недоверием, отношение к машинам из Поднебесной постепенно меняется. За последние 10-15 лет китайские автопроизводители добились значительного прогресса, есть у их продукции и уникальные преимущества вроде продвинутых систем помощи водителю в бюджетном ценовом сегменте, а также большого количества умных функций.

Также эксперты напоминают о том, что многие китайские компании за последние 2 года открыли сети дилерских центров по всей России, при этом японские, корейские, европейские и американские автопроизводители в массе своей, напротив, ушли из страны.