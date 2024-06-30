Изначально он будет доступен только на китайском рынке.

Как сообщает Reuters, японский автогигант Toyota планирует выпустить свой первый электромобиль с автопилотом уже в 2025 году – изначально модель с предварительным названием Bozhi 3X будет доступна только на рынке Китая. Также компания пообещала уменьшить стоимость своих электрокаров благодаря использованию более доступных по цене аккумуляторных батарей.

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Полностью самоуправляемым Bozhi 3X на первом этапе не будет, но ожидается, что этот внедорожник или кроссовер сможет самостоятельно парковаться и передвигаться по автострадам. Также у журналистов есть информация о наличии в будущем авто продвинутой системы помощи водителю в городской среде. Требуемый для этого софт разрабатывается в кооперации с фирмой Momenta Global, до этого успешно сотрудничавшей по похожему проекту с Mercedes-Benz.

Примечательно, что Toyota, в отличие от многих других крупных автопроизводителей, не спешит полностью забрасывать направление автомобилей с ДВС и ведет разработку новых бензиновых двигателей – например, предназначенных для гибридных транспортных средств. Впрочем, полностью игнорировать тренды компания также не может – в 2023 году она продемонстрировала ряд прототипов электромобилей.