Боеприпас будет уничтожен саперами с соблюдением техники безопасности

Как сообщает популярный ресурс «Авто.ру», рядом с фабрикой Tesla в Берлине была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Боеприпас массой около 250 кг будет уничтожен саперами с соблюдением техники безопасности. Как заявили в немецком Министерстве охраны окружающей среды, территория вокруг завода будет дополнительно обследована с использованием специального оборудования – бомбу нашли на территории, предназначенной для строительства грузовой магистрали.

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По информации журналистов, в 2019 году на территории, предназначенной для «Гигафабрики» Tesla также находили неразорвавшиеся снаряды. Несмотря на то, что с окончания Второй мировой прошло почти 80 лет, подобные находки по-прежнему не являются какой-либо экстраординарной редкостью.Стоит отметить, что предприятие и без того привлекает повышенное внимание властей, правоохранительных и регулирующих органов, а также СМИ из-за того, что поблизости регулярно проходят акции экологических активистов, недовольных расширением фабрики и вырубкой местных лесов.