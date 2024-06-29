Представлен первый отечественный электросамокат для ДПС

Как сообщают российские СМИ, в частности, «Комсомольская правда», компания «Юрент» продемонстрировала первый отечественный электросамокат, предназначенный для сотрудников дорожной полиции, которую в мае текущего года переименовали из ГИБДД обратно в ГАИ. Ранее создать «электросамокатную полицию» предложил вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России на прошедших выборах Владислав Даванков. Впрочем, парламентарий говорил о необходимости слежения за соблюдением правил дорожного движения и безопасного вождения, а не о том, что передвигаться на электросамокатах должны сами полицейские.

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Как отмечают эксперты, большинство граждан поддерживают ужесточение контроля за пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) — такие устройства, как моноколеса, гироскутеры и электросамокаты способны развивать внушительную скорость, при этом их владельцы, как правило, передвигаются по тротуарам. Журналисты уже рассказывали о ряде происшествий с участием пользователей СИМ — как жертвы, так и сами лихачи порой получали довольно серьезные травмы. Как заявили в компании «Юрент», если для того, чтобы контролировать электросамокатчиков, правоохранителям самим придется использовать подобные устройства, фирма готова их предоставить.