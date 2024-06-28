Правоохранительные органы провели ряд обысков и других мероприятий

Как сообщают СМИ, в Германии полицейские провели обыски сразу у нескольких автодилеров — правоохранительные органы поймали компании на незаконных поставках транспортных средств в Россию вопреки санкциям. Для обхода ограничений использовались схемы с транспортировкой машин через третьи страны, такие, как Турция, Казахстан, Кыргызстан и Белоруссия. Согласно заявлениям источников в немецкой полиции и прокуратуре, обыски прошли как минимум в семи офисах дилеров, при этом доказательства незаконных поставок уже были найдены.

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Сначала власти ЕС запретили поставлять в Россию автомобили стоимостью более 50 тысяч долларов, но в дальнейшем под ограничения попали все авто с двигателем объемом более 1.9 л, включая продающиеся на вторичном рынке. Запрет не распространяется на Республику Беларусь, поэтому многие компании пользовались этой лазейкой – объем продаж машин и запчастей для них по данному направлению за 2 года вырос более, чем в 5 раз. Сообщается, что в ближайшем времени в Евросоюзе намерены распространить санкции и на Белоруссию, чтобы бизнес не мог игнорировать установленные ограничения.