Как отмечают в соцсетях и на тематических форумах, апдейты и раньше приносили с собой баги, но это новый уровень

Обновления для операционной системы Windows 11 от корпорации Microsoft, исправляя одни проблемы, часто приносят за собой другие – например, за последние месяцы пользователи жаловались на некорректную работу «Проводника» и панели задач, связанную с установкой апдейтов. Но это еще далеко не худшее, что может случиться. Как сообщает популярный ресурс Neowin, Microsoft приостановила развертывание выпущенного пару дней назад обновления для Windows 11 под номером KB5039302 — на многих системах оно вызывало циклическую перезагрузку компьютера.

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В компании заявили, что проблема чаще всего проявляется на конфигурациях, использующих виртуальные машины и другие инструменты виртуализации – в частности, специалисты Microsoft упоминают такое программное обеспечение, как CloudPC, DevBox и Azure Virtual Desktop. Как отмечают на тематических форумах и в социальных сетях, к обновлениям для Windows 11 и раньше разумно было относиться с опаской, но KB5039302 – это новый уровень. Одним из оптимальных вариантов в данной ситуации является включение приостановки обновлений на несколько недель. Такой подход позволит не получать проблемные апдейты раньше других – в случае появления критических багов Microsoft отзовет обновление, и оно не дойдет до пользователя, у которого приостановлено получение обновлений.