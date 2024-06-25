Пользователи могут отключить данное нововведение, которое не было официально анонсировано

Как сообщает ресурс Neowin, корпорация Microsoft автоматически активирует резервное копирование части папок в ОС Windows 11 с использованием облачного хранилища OneDrive, не запрашивая подтверждения у пользователей, и даже не уведомляя их. Речь идет как минимум о папках «Изображения», «Документы», «Музыка» и «Видео» — в результате пользователь может получить множество ярлыков на рабочем столе и колоссальный расход трафика непосредственно после инсталляции операционной системы. Для этого достаточно всего лишь залогиниться в аккаунте Microsoft.

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По мнению множества технических экспертов, включение каких-либо функций без ведома пользователя является одним из так называемых «темных паттернов» — неэтичных способов навязывания услуг. И хотя отключить резервное копирование по-прежнему можно, на Microsoft уже обрушился вал критики в социальных сетях и на тематических форумах — по мнению сообщества, компания должна была как минимум спросить пользователей о необходимости создания бэкапов при помощи всплывающего диалогового окна.