По данным источников, за последний год успешно автоматизированы некоторые этапы сборки iPhone

Как сообщает ресурс 9to5mac, ссылаясь на данные, полученные от инсайдеров, корпорация Apple планирует на 50% уменьшить количество работников, занятых ручной сборкой смартфонов iPhone – большинство этапов сборки будут автоматизированы. Сотрудники, услуги которых больше не будут нужны, с высокой вероятностью будут уволены. По информации 9to5mac, подобное решение является частью стратегии Apple по оптимизации цепочки поставок и сокращению расходов.

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По информации инсайдеров, решение о сокращении было принято Сабихом Ханом, старшим вице-президентом по операционной деятельности Apple, еще в 2022 году, после столкновений работников корпорации с полицией во время забастовки на заводе Foxconn. Именно тогда в компании задумались о необходимости максимальной автоматизации процессов сборки устройств даже с учетом высоких затрат на реализацию подобных планов. Примечательно, что за последние полтора года Apple уже успешно автоматизировала некоторые этапы сборки iPhone, например, установку металлических крепежных элементов, а также части печатных плат. Согласно текущим планам, 50% занятых сборкой «яблочных» смартфонов работников будут сокращены в течение нескольких лет.