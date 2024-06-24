Его технические характеристики пока неизвестны

Средний размер диагонали экрана смартфона за последние 10 лет значительно вырос: приобрести мобильное устройство с адекватными техническими характеристиками и 5-дюймовым, или, тем более, 4-дюймовым дисплеем в 2024 году — задача нетривиальная. Тем интереснее выглядит новый продукт, анонсированный компанией Unihertz — «самый маленький в мире 5G-смартфон» под названием Jelly Max.

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Спецификации будущей новинки пока неизвестны, не обозначены и сроки ее выхода, тем не менее, ожидается, что смартфон будет базироваться на более производительной SoC, чем используемая в Jelly Star MediaTek Helio G99. Диагональ экрана составит 4-5 дюймов, также ожидается, что дисплей будет обладать толстыми рамками. Какая будет использоваться матрица (IPS или OLED) – не сообщается, нет информации и о возможном разрешении экрана. Зато с высокой вероятностью можно предположить, что устройство будет обладать как минимум 8 гигабайтами оперативной памяти и 256-гигабайтным флеш-накопителем, поскольку оно вряд ли будет хуже предыдущей модели по какому-либо из важных параметров.



