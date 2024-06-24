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[Zero]
Криптовалютные мошенники взломали аккаунт рэпера 50 Cent в соцсети X
И начали распространять рекламные сообщения с ложными сведениями о якобы небывалом росте стоимости одного из коинов.

Как сообщает Engadget, аккаунт в социальной сети X (ранее – Twitter) популярного рэпера 50 Cent был взломан неизвестными злоумышленниками, которые использовали его для рекламы и мошеннических махинаций с криптовалютой $GUNIT, являющейся одним из так называемых мем-коинов. Сам исполнитель впоследствии написал, что не имеет никакого отношения к данной криптовалюте и ее создателям.

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Криптомошенники использовали схему «pump-and-dump» (накачка и сброс) — с помощью взломанной учетной записи они распространили информацию о якобы быстром росте спроса на коин и грядущем резком увеличении его стоимости. Постов было несколько, и они выглядели достаточно правдоподобно – в них мошенники ссылались на примеры других знаменитостей, запустивших свои собственные мем-коины, а также упоминали бренд коньяка рэпера. Из-за возникшего ажиотажа $GUNIT начали активно покупать – объем торгов составил около 19 миллионов долларов, а стоимость токена выросла на 8000%. Впрочем, администрация X быстро отреагировала, заблокировав аккаунт, и вернув его владельцу.

#криптовалюта #хакеры #информационная безопасность #мошенники #взлом
Источник: engadget.com
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