Стоимость будущей новинки пока не раскрывается.

Как сообщает популярный ресурс GSMArena, ссылаясь на сведения, полученные от инсайдеров, будущий защищенный смартфон Doogee V40 Pro будет базироваться на SoC MediaTek Dimensity 7300. Объем оперативной памяти может составить 16 гигабайт, а емкость флеш-накопителя — 512 гигабайт. Также аппарат получит основной 6,78-дюймовый IPS дисплей с разрешением FullHD и частотой обновления 120 Гц. Сзади расположен миниатюрный дополнительный экран, который может показывать процент заряда батареи, время, дату и некоторые другие данные.

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В основной блок камер входят датчики на 200 Мп, 20 Мп (модуль ночного видения), 8 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 8 Мп (оптический зум с увеличением до 3 крат). Селфи-камера – 32 мегапиксельная. Емкость аккумуляторной батареи составляет 8680 мА*ч – впечатляющее значение по меркам «обычных» смартфонов, но по меркам защищенных моделей – отнюдь не выдающееся. Мощность зарядки – 33 Вт. Также сообщается о наличии сертификации по стандарту IP68, расположенном на боковой панели сканере отпечатков пальцев и чипе NFC. Стоимость будущей новинки пока не раскрывается.