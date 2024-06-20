Обычно клиент лишается номера, если не использует SIM-карту более полугода

Как сообщает издание «Известия», в российскую Госдуму внесли законопроект, обязывающий операторов связи заранее предупреждать клиентов о расторжении договоров и изъятии телефонных номеров. В настоящий момент отечественным законодательством не установлено подобных требований – и это несмотря на то, что с 1 сентября компании смогут расторгать договор в одностороннем порядке, если абонент не пользуется связью всего 90 дней.

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В будущем, после расторжения договора и потери клиентом номера телефона, этот номер спустя определенное время снова попадает в пул доступных для продажи. Получив его, третье лицо может получить и доступ к учетным записям предыдущего владельца в различных сервисах. Новый законопроект требует от операторов предупреждать абонента о будущем расторжении договора как минимум за 10 дней посредством SMS, в личном кабинете в приложении, а также на «Госуслугах», где вскоре появится специальный раздел «Мои SIM-карты».

Из крупнейших российских операторов связи прокомментировать журналистам инициативу депутатов согласились только в «Билайне» — в компании поддержали идею проработать механизм информирования граждан. В Tele2 на этот раз ничего не ответили, но ранее фирма сообщала, что и сейчас заранее предупреждает клиентов о возможности расторжения договора и о том, как этого можно избежать.