Итоге тестов оказались довольно предсказуемыми

На YouTube-канале Hardware Unboxed протестировали в современных играх конфигурации ПК с 8, 16, 32 и 64 гигабайтами памяти – в ходе тестов автор использовал процессор AMD Ryzen 7 7800X3D и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090. Как выяснилось, многие игры потребляют 12-16 гигабайт ОЗУ, но некоторые проекты могут задействовать и 16-19 гигабайт, а отдельные плохо оптимизированные тайтлы вроде Hogwarts Legacy – более 22 гигабайт.

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Операционной системе, службам и программному обеспечению также требуется оперативная память, поэтому по результатам исследования можно заключить, что 16 гигабайт ОЗУ в 2024 году для полноценной игровой конфигурации уже недостаточно. Тем не менее, 32 гигабайт, набранных двумя модулями по 16 и функционирующих в двухканальном режиме, пока хватает, причем с солидным запасом. В свою очередь, 64 гигабайта памяти целесообразно устанавливать в сборки, предназначенные не только для гейминга, но и для работы в специализированном ПО, например, предназначенном для редактирования видео. Что же касается компьютеров и ноутбуков с 8 гигабайтами ОЗУ – они уже не подходят для комфортного гейминга, поскольку файл подкачки, даже размещенный на SSD, не может полноценно заменить оперативную память.