Основные производители постепенно отказываются от выпуска чипов DDR3

Согласно информации Economic Daily News, крупнейшие мировые производители памяти, такие, как Samsung, SK Hynix и Micron, постепенно сокращают выпуск чиплв DDR3, переориентируя производственные мощности в большей мере на выпуск HBM, и в меньшей – на выпуск DDR4 и DDR5 памяти. По оценкам экспертов, нарастающий дисбаланс спроса и предложения может привести к резкому удорожанию чипов DDR3, которые все еще активно используются в роутерах, телевизорах, периферийных вычислительных устройствах и другой технике.

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Как считают аналитики TrendForce, память DDR3 в 2024 году может подорожать на 50-100%, поскольку оперативно переориентироваться на использование DDR4 смогут далеко не все предприятия. Выиграют от кризиса спроса и предложения разве что тайваньские производители памяти DDR3, такие, как Winbond, ESMT и Etron, которые пока не занимают значительной доли на мировом рынке. Некоторые участники рынка опасаются, что подобные компании не смогут обеспечить такого же контроля качества выпускаемой продукции, как производители «большой тройки», поэтому на первых этапах предлагаемые ими чипы необходимо будет подвергать дополнительным тестам.