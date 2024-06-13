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Вышел защищенный смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с проектором и камерой ночного видения
8849 Unihertz TANK 2 Pro может похвастаться аккумуляторной батареей сверхвысокой емкости.

Бренд 8849, связанный с Unihertz, выпустил на рынок новый защищенный смартфон под названием 8849 Unihertz TANK 2 Pro. Среди его ключевых особенностей можно отметить колоссальную емкость аккумуляторной батареи, а также наличие DLP-проектора и камеры ночного видения. При этом стоит аппарат значительно дешевле, чем топовый в рамках линейки TANK 3 Pro.

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Габариты устройства составляют 179x86x30 мм, а вес — 692 г. TANK 2 Pro защищен от пыли и влаги (IP68), а также ударов. Емкость аккумуляторной батареи составляет колоссальные 23 800 мА*ч – больше, чем у значительной части портативных пауэрбанков. Производитель обещает до 38 часов гейминга, 48 часов просмотра видео, 150 часов разговоров и более 115 суток в режиме ожидания. Также модель может похвастаться поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки, и, что немаловажно, наличием в комплектации адаптера, позволяющего полностью зарядить смартфон менее, чем за 2 часа.

Встроенный DLP-проектор с активным охлаждением поддерживает разрешение 854x480 пикселей и частоту 120 Гц. Из-за максимальной яркости в 100 люмен его лучше использовать в ночное время или в условиях недостаточного освещения, но и днем изображение выглядит вполне различимым, если, конечно, не пытаться включать проектор на ярком солнце. К дополнительным особенностям смартфона также можно отнести наличие двух крупных светодиодных фонарей на задней крышке, предлагающих холодный и теплый цвет освещения.

Блок камер включает в себя основной датчик OmniVision OVA0B40 на 100 Мп, 64 Мп камеру ночного видения с инфракрасной подсветкой и 8 Мп камеру с 3.4-кратным оптическим зумом. Тавже имеется селфи-камера на 32 Мп. Крупный 6.79-дюймовый IPS экран (2460x1080, 120 Гц) гарантирует высокое качество картинки. Что же касается производительности – модель базируется на хорошо знакомой любителям защищенных смартфонов SoC MediaTek Helio G99 и оснащается 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и флеш-накопителем UFS 2.2 на 256 ГБ. Добавить места можно, установив карту памяти до 2 терабайт — жертвовать при этом одним из пары слотов для SIM-карт не придется.

Модель 8849 Unihertz TANK 2 Pro функционирует под управлением ОС Android 14 и оснащена расширенным комплектом датчиков, включая боковой сканер отпечатков пальцев. Приобрести устройство можно от 36-38 тысяч рублей — флагманский TANK 3 Pro стоит от 62-65 тысяч. В первую очередь модель может заинтересовать ценителей «неубиваемых» мобильных устройств с емким аккумулятором и дополнительными функциями, а также туристов, походников и представителей опасных профессий.

#смартфоны #мобильные устройства #защищенные смартфоны #tank #unihertz #8849
Источник: 3dnews.ru
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