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[Zero]
На «Госуслугах» появится раздел «Мои SIM-карты»
Там можно будет посмотреть, какие SIM-карты оформлены на паспорт гражданина, а также отключить неиспользуемые.

Как сообщают российские СМИ, в частности, «РИА Новости», на портале «Госуслуги» появится специальный раздел, в котором гражданин сможет проверить, какие SIM-карты были оформлены на его паспорт, а также отключить неиспользуемые номера. Подобная мера позволит бороться с недобросовестными сотрудниками операторов связи и их дилеров, которые зачастую оформляют на клиентов дополнительные SIM-карты без их ведома ради выполнения плана или дополнительного нелегального дохода от дальнейшей перепродажи таких карт.

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Законопроект, который предусматривает интеграцию информации о SIM-картах с «Госуслугами» уже внесен в Госдуму. Для того, чтобы он стал законом, необходимо рассмотреть его в трех чтениях и отправить на подпись президенту. Также документ ужесточает правила выдачи SIM-карт иностранным гражданам – если все изменения будут приняты, иностранцам придется лично посещать салоны связи или точки продаж. Также SIM-карты для таких клиентов планируют привязать к IMEI, чтобы их невозможно было переставить в другое мобильное устройство. Впрочем, такое ограничение в большинстве случаев легко обходится.

#связь #госуслуги #телекоммуникации #sim-карты
Источник: ria.ru
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