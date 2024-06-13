Но до результатов Bugatti Chiron Super Sport 300+ с ДВС еще далеко

Как сообщают тематические ресурсы и СМИ, электрогиперкар Aspark SP600 установил новый скоростной рекорд для электромобилей, разогнавшись на полигоне в немецком Папенбурге до 438,7 км/ч. Предыдущий рекорд (412 км/ч) был установлен электрокаром Rimac Nevera в 2022 году. Стоит отметить, что электромобилям пока далеко до абсолютного дорожного рекорда— прототип Bugatti Chiron Super Sport 300+ с двигателем внутреннего сгорания смог разогнаться до 490,5 км/ч. На втором месте — SSC Tuatara с 455.3 км/ч.

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Среди автолюбителей нередко разгораются споры – можно ли тот или иной автомобиль считать серийным, и после какого количества индивидуальных доработок машина должна терять «серийный статус». Например, гиперкаров Bugatti Chiron Super Sport 300+ было выпущено всего 30 экземпларов. При этом даже сама компания-производитель называет автомобиль-рекордсмен, разогнавшийся до 490.5 км/ч «близким к серийному прототипом», упомянутые же 30 экземпляров не могут разгоняться более, чем до 442 км/ч. Ожидается, что в 2024 или 2025 году Bugatti выпустит новый гиперкар с гибридной силовой установкой, сочетающей в себе преимущества как электрических моторов, так и ДВС.