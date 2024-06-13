На вторичном рынке водители выбирают российские, японские, корейские, европейские и американские авто

Как рассказали журналистам издания «РИА Новости» в компании «СберАвто», на вторичном рынке в сегменте до 1 миллиона рублей российские водители чаще всего выбирают такие автомобили, как Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus. В диапазоне же от 1 до 3 миллионов рублей пользуются популярностью BMW, Toyota, а также продукция концерна VAG Group. Попали в топ и корейские бренды — такие модели, как Hyundai Solaris и Kia Rio по-прежнему пользуются спросом не только у таксистов.

реклама

Медианная стоимость автомобиля с пробегом в различных российских регионах составляет 1-1.3 миллиона рублей, при этом в Москве и Санкт-Петербурге она ожидаемо выше, чем, например, в Татарстане — 1.3, 1.27 и 1.08 миллиона соответственно. Торговля на вторичном рынке идет, хотя и не так активно, как несколько лет назад – автолюбители жалуются на возросшую стоимость приобретения транспортного средства и владения им. Например, из-за санкций и логистических проблем дорожают запчасти, а ждать заказанных компонентов порой приходится по несколько месяцев. В подобных условиях многие водители начинают присматриваться к китайским автомобилям — их продажи в России за последний год значительно увеличились. Примечательно, что авто из Поднебесной пока в основном покупают новыми, а не с рук. Объясняется это тем, что до 2022-2023 годов их распространенность на отечественном рынке была сравнительно низкой.