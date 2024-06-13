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Некоторые российские магазины электроники останавливают продажи из-за «непонятного курса доллара»
Ранее после объявления Минфином США нового пакета санкций от 12 июня Московская биржа заявила о приостановке торгов долларами и евро

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информацию Telegram-канала «Бэкдор», некоторые мелкие российские интернет-магазины цифровой техники и электроники начали приостанавливать продажи. В качестве основной причины ритейлеры называют «непонятный курс доллара» — ранее, после объявления Минфином США новых санкций Московская биржа остановила торги долларом и евро. При этом представители регулятора заявили, что валютные операции в российских банках по-прежнему доступны, и курс национальной валюты останется рыночным.

Крупные сети магазинов цифровой и бытовой техники, а также электроники торговлю не останавливали, тем не менее, эксперты отмечают повышение цен по некоторым позициям – например, один из ритейлеров с торговыми точками по всей России поднял стоимость техники Apple на 10-20%. По данным Forbes.ru, официальные курсы доллара и евро к рублю с 13 июня будут устанавливаться с учетом банковской отчетности и данных цифровых внебиржевых платформ. Как считают большинство опрошенных экспертов, Центробанк и Мосбиржа были готовы к реализовавшемуся санкционному сценарию – он отрабатывался еще в 2022 году.

#экономика #электроника #доллар #рубль #евро #цифровая техника #магазины
Источник: gazeta.ru
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