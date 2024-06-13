Речь идет о самых дорогих модификациях автомобиля - Techno и Techno`24

Как сообщает ресурс Motor.ru, завод «АвтоВАЗ» остановил производство топовых комплектаций Lada Vesta под названием Techno и Techno`24 — найти остатки уже выпущенных партий можно только у дилеров или на вторичном рынке. Среди особенностей рассматриваемых версий автомобиля стоит упомянуть 10,4-дюймовый сенсорный дисплей, продвинутую аудиосистему с 8 динамиками, а также наличие боковых подушек безопасности и USB-портов на втором ряду.

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В ответ на запрос журналистов представители компании подтвердили, что топовые версии Vesta действительно больше не производятся. Завод планирует изменить комплектацию флагманских модификаций машины, и хотя официально о новом оснащении пока ничего неизвестно, инсайдеры сообщают о возможности включения в комплект системы ESP, подогрева задних сидений, системы контроля слепых зон и передних парктроников. Изменится ли цена на топовые комплектации «Весты» — информации пока нет, но если все перечисленные опции действительно будут интегрированы, то вероятность подорожания можно оценить как довольно высокую.