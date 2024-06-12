Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Шведская компания Pophouse планирует создать цифровой аватар Элвиса Пресли
Его можно будет использовать для организации концертов.

Как сообщает Financial Times, компания Pophouse, базирующаяся в Швеции, ведет переговорный процесс с Sony Music и Authentic Brands Group по поводу приобретения части прав на музыку и образ Элвиса Пресли. По информации журналистов, фирма планирует создать цифровую копию Пресли и использовать ее для организации концертов и выступлений. В настоящий момент у сторон нет уверенности в успешном завершении переговоров, но шансы на положительный исход достаточно высоки.

реклама

Создание цифровых двойников известных музыкантов и других знаменитостей не является чем-то принципиально новым в мире шоу-бизнеса. Так, одним из основателей Pophouse является бывший участник группы ABBA Бьорн Ульвеус. Цифровые копии участников квартета используются на концертах как минимум с 2022 года. Помимо этого, компания уже заключила соглашение с группой Kiss — за 300 миллионов долларов Pophouse получила право на использование аватаров ее участников и уже готовит соответствующую программу. По мнению ряда экспертов, со временем такая практика станет более распространенной и доступной, но до этого необходимо проработать ряд юридических моментов и обкатать технологии.

#музыка #метавселенная #аватары #элвис пресли
+
Написать комментарий (0)
Нейросеть Suno AI 3.5 для создания песен и музыки получит новые функции
Анонсированы умные наушники IYO ONE, работающие без смартфона
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
12
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
10
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
1
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
2
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
19
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
3
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
+
На выставке HeliRussia-2024 показали первый белорусский ударный дрон Hunter с ракетами и пулемётом
+
Завершился финальный коммерческий полет космоплана VSS Unity
1
Почему выборы в Европе ничего не изменят, а антироссийский курс Европарламента станет ещё жёстче
1
На фоне презентации новой гиперзвуковой ракеты хуситы пообещали продолжать атаки на АУГ ВМС США
5
Китайские 5-нм чипы окажутся в десять раз дороже выпущенных на Тайване
7
Китай продемонстрировал отслеживание полета F-22 через спутник
+
Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
10
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
+
SpaceX планирует строить каждый день по ракете Starship
4

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
173
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
55
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
19
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
7
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
22
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
10
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
3
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3

Сейчас обсуждают

Roditch
06:56
Иногда складывается впечатление, что в США вводят санкции по указке из Кремля. Причем придумывают исключительно в ущерб своей экономике и экономике стран ЕС.
Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
Илья Ковалёвъ
06:56
По всей видимости мои 4070 и 7700хт менять будет незачем
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Руслан Акименко
06:43
Иди нахуй шушара
Великолепный Косплей по мотивам аниме и манги Prison School (Школа-Тюрьма)
century84
06:33
Скорее интел.
Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
Смотрю за 404
06:27
амд ввозить запретят?
Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
El Grechko
06:26
Чувак, если предыдущие "это будет год иксбокс" тебя ничему не научили, то я уже даже и не знаю. Просто с холодной головой выбери 2024 или 2025 год, посмотри, что там обещают. Потом сравни с 2023, с и...
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
Смотрю за 404
06:23
Это "вершина которую ты так и не покорил"? Другие придут и проверят. Вставят термометры, раз ты слабак.
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
Смотрю за 404
06:12
Запрещенная организация, с ржавыми мосинками и калашами, первую армию мира с позором из афгана выгнала? Почётная организация. Весь мир в миг зауважал! Пусть приезжают - пионерам о том как пендосов с ...
О Петербургском международном экономическом форуме
Андрей Касянчук
06:12
"наслышаны о деформации процессоров LGA 1700"? Конечно, наслышаны! При установке в сокету процессор Интел (т.к. внутри него ничего нет, только квантовозапутанный воздух сверхнизкого давления) изгибает...
Noctua готова к выпуску суперкулера NH-D15 G2: появятся три версии с разной кривизной основания
Тимур Закиров
05:58
Но там автофокус хуже чем на S22-24 ,
Samsung Galaxy S24 FE будет оснащен 50-Мп ISOCELL GN3 в качестве основного сенсора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем