Его можно будет использовать для организации концертов.

Как сообщает Financial Times, компания Pophouse, базирующаяся в Швеции, ведет переговорный процесс с Sony Music и Authentic Brands Group по поводу приобретения части прав на музыку и образ Элвиса Пресли. По информации журналистов, фирма планирует создать цифровую копию Пресли и использовать ее для организации концертов и выступлений. В настоящий момент у сторон нет уверенности в успешном завершении переговоров, но шансы на положительный исход достаточно высоки.

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Создание цифровых двойников известных музыкантов и других знаменитостей не является чем-то принципиально новым в мире шоу-бизнеса. Так, одним из основателей Pophouse является бывший участник группы ABBA Бьорн Ульвеус. Цифровые копии участников квартета используются на концертах как минимум с 2022 года. Помимо этого, компания уже заключила соглашение с группой Kiss — за 300 миллионов долларов Pophouse получила право на использование аватаров ее участников и уже готовит соответствующую программу. По мнению ряда экспертов, со временем такая практика станет более распространенной и доступной, но до этого необходимо проработать ряд юридических моментов и обкатать технологии.