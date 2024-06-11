Консоль не может обеспечить адекватный геймплей в таком режиме

Японская корпорация Sony убрала с коробок консолей PlayStation 5 упоминание разрешения 8K, которое присутствовало на них на протяжении нескольких лет. По мнению специалистов Digital Foundry, компания всего лишь признала тот очевидный факт, что приставка не способна обеспечить адекватный геймплей в таком режиме – как из-за нехватки чистой производительности, так и из-за ограничений, вызванных используемой версией интерфейса HDMI, не позволяющей передавать более 32 ГБ/с. Для «честных» 60 FPS в разрешении 8K этого недостаточно.

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Эксперты Digital Foundry полагают, что добиться комфортной кадровой частоты в разрешении 8K без неприятных просадок актуальным консолям не помогут и технологии апскейлинга — у приставок банально слишком мало памяти. Более того, вероятно, режим 8K не покорится и будущей PlayStation 5 Pro. Здесь стоит напомнить, что даже в разрешении 4K, если использовать максимальные настройки с трассировкой лучей, 60+ FPS во всех играх кроме Cyberpunk 2077 обеспечивает только флагманский графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090 стоимостью 1599 долларов. Применение же технологий DLSS 3/Frame Generation позволяет добиться комфортной частоты смены кадров в любых проектах в 4K, но не в 8K. К тому же, есть ли смысл от разрешения 8K с агрессивным апскейлингом, если оно будет выглядеть хуже, чем 4K? Вопрос риторический.