Восстановить прошивку ноутбуков HP можно лишь при помощи специального оборудования.

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, владельцы ноутбуков HP все чаще жалуются на тематических форумах и в социальных сетях на выход устройств из строя из-за принудительного обновления прошивки BIOS, распространяемой производителем «по воздуху». Например, если во время обновления BIOS у лэптопа заканчивается заряд аккумуляторной батареи, устройство становится неработоспособным. Восстановить прошивку в большинстве случаев можно только при помощи специального оборудования.

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За свое решение распространять обновления BIOS таким ненадежным способом компания HP подверглась резкой критике со стороны как экспертов, так и простых пользователей. Так, при ручном обновлении прошивки человек видит предупреждение о необходимости обеспечения стабильного электропитания. Впрочем, с учетом того, что серия случаев с некорректным обновлением BIOS мобильных устройств HP получила широкую огласку в тематических СМИ, есть надежда, что компания бесплатно восстановит прошивку пострадавшим клиентам, а также пересмотрит свою политику распространения апдейтов.