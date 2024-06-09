В сети уже есть фотографии устройства и информация о его характеристиках

Как сообщает популярный ресурс ITHome, китайская корпорация Xiaomi готовит к релизу внешний аккумулятор под предварительным названием Xiaomi Power Bank 25000mAh Explorer Edition. Инсайдеры уже поделились фотографиями устройства, а также сведениями о его спецификациях. Известно, что пауэрбанк получит пару разъемов USB Type-C и один USB Type-A. Общая выходная мощность составляет до 212 Вт, а мощность одного USB Type-C разъема — до 140 Вт.

реклама

Согласно данным источника, пауэрбанк будет являться клоном модели CUKTECH 20, предлагающейся на международном рынке примерно за 130 евро. На большинстве рынков устройство будет продаваться без адаптера питания. Несмотря на то, что внешний аккумулятор уже прошел сертификацию в Китае, сроки его официального релиза пока не раскрываются.

На маркетплейсах можно найти немало контрафактной продукции Xiaomi и других известных китайских брендов, поэтому ожидается, что подлинность пауэрбанка можно будет проверить на официальном сайте компании при помощи уникального ключа или QR-кода. Подобная система уже применяется, например, для проверки подлинности наушников и другой техники.