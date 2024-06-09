Что первый, что второй аппарат отличаются высокой производительностью

Специалисты популярного ресурса GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco X6 Pro – несмотря на то, что аппараты относятся к разным, хотя и смежным, ценовым сегментам, они оба предлагают высокий уровень производительности и похожие впечатления от использования. Poco F6 стоит примерно на 100 евро дороже, чем Poco X6 Pro. Также стоит упомянуть, что бренд Poco принадлежит китайской корпорации Xiaomi, и выпускающиеся под ним смартфоны функционируют под управлением различных версий Android с оболочками HyperOS или MIUI.

По габаритам и весу устройства практически не отличаются, хотя Poco X6 Pro на 7 г тяжелее. Дисплеи, по оценкам GSMArena, также практически одинаковы, как и емкость аккумуляторных батарей — она составляет 5000 мА*ч. А вот заряжается Poco F6 на 10-20% быстрее – он поддерживает 90-ваттную зарядку против 67-ваттной у Poco X6 Pro. Также более дорогой аппарат превосходит своего конкурента по качеству выдаваемого звука.

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Вырывается вперед F6 и по уровню производительности — он базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 против MediaTek Dimensity 8200 у X6 Pro. Особенно разница заметна в тесте 3DMark, в комбинированных нагрузках на CPU/GPU и в играх. По мнению экспертов GSMArena, для игр Poco F6 подходит значительно лучше, но для повседневного использования с большим запасом хватит и X6 Pro. Отличаются смартфоны и по качеству фоторафий, и здесь F6 снова впереди. Подводя итоги сравнения, авторы ресурса пишут, что оба смартфона хороши, но разница в цене адекватна — Poco F6 действительно лучше, особенно для пользователей, которые проводят много времени в мобильных играх или часто делают фотографии.



