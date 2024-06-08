Злоумышленники начинают чаще использовать карты других банков.

Как рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках мероприятия ПМЭФ 2024, с начала 2024 года банк заблокировал более 100 тысяч карт, используемых в мошеннических целях. Для сравнения, за весь 2023 год Сбербанк заблокировал 320 тысяч таких карт. По словам топ-менеджера, злоумышленники стали чаще использовать карты других банков, поскольку «Сбер» стал более оперативно выявлять и блокировать мошеннические переводы и платежи.

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Сведения о мошенничестве поступают в банк как из других организаций, так и от клиентов – например, через сайт и службу поддержки, а также через сервис «Сообщи о мошеннике». Эксперты по информационной безопасности отмечают, что крупным банкам проще отслеживать и блокировать подозрительные операции как за счет наличия больших объемов данных, так и за счет более совершенных автоматизированных антифрод-систем.

При этом полностью искоренить мошенничество с испольльзованием банковских карт не представляется возможным, поскольку схем, в которых они задействуются, огромное множество. Зато можно увеличить для злоумышленников издержки, значительно повысив вероятность выявления подозрительных переводов.