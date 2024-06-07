Доля Intel, по оценкам аналитиков JPR, упала практически до нуля

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, аналитическая компания Jon Peddie Research (JPR) выпустила отчет о состоянии рынка десктопных графических ускорителей для ПК в первом квартале 2024 года. Согласно представленным в нем сведениям, корпорация NVIDIA увеличила свою долю до впечатляющих 88%. Еще 12% — доля AMD. Поставки же десктопных видеокарт Intel упали до статистически пренебрежимых величин — менее 0.5%. Среди причин — как аппаратное и программное несовершенство решений Arc, так и отсутствие новинок.

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Интересно сравнить статистику JPR с данными, предоставляемыми популярным игровым сервисом Steam, хотя в первом случае речь идет о графических ускорителях, проданных в первом квартале 2024 года, а во втором — об используемых геймерами в мае 2024 года и купленных в течение многих лет до этого. Впрочем, корреляция между двумя показателями в любом случае очевидна — доля видеокарт NVIDIA в Steam составляет 76%, доля AMD — 16%, а доля Intel — 8%. В случае Intel речь идет в основном о встроенной графике. К счастью для геймеров, на рынке процессоров AMD напротив отвоевывает позиции у Intel — монополизации рынка основных игровых комплектующих пока не предвидится.