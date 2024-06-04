Чаще других режима экономии придерживаются граждане в возрасте от 45 лет и зарабатывающие менее 50 тыс. руб. в месяц

Как показывает исследование портала Superjob, 39% опрошенных россиян за последний год стали больше экономить. Увеличили свои траты 21% россиян. Согласно результатам опроса, экономное потребительское поведение более свойственно гражданам в возрасте более 45 лет, а также работникам, заработная плата которых составляет менее 50 тысяч рублей в месяц. Таких в стране по-прежнему много – несмотря на то, что по данным Росстата, средний размер зарплаты в 2023 году в стране составил почти 74 тысячи рублей. Стоит учитывать, что в подсчете учитываются и многомиллионные зарплаты топ-менеджеров, и 30-тысячные, которые платят многим работникам в небольших городах.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, рассуждая о введении прогрессивной шкалы налогов, указал на тот факт, что более 200 тысяч рублей в месяц (порядка 2200-2250 американских долларов) в стране получают только 3% работающего населения, и увеличение НДФЛ коснется только их. Ожидаемый годовой уровень инфляции в 2024 году составляет 4.3%-4.8%. Впрочем, стоит упомянуть, что методика его расчета неоднократно подвергалась критике со стороны различных экономистов, и товары повседневного спроса за год могут подорожать на гораздо больший процент.