Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Superjob: почти 40% россиян стали больше экономить за последний год
Чаще других режима экономии придерживаются граждане в возрасте от 45 лет и зарабатывающие менее 50 тыс. руб. в месяц

Как показывает исследование портала Superjob, 39% опрошенных россиян за последний год стали больше экономить. Увеличили свои траты 21% россиян. Согласно результатам опроса, экономное потребительское поведение более свойственно гражданам в возрасте более 45 лет, а также работникам, заработная плата которых составляет менее 50 тысяч рублей в месяц. Таких в стране по-прежнему много – несмотря на то, что по данным Росстата, средний размер зарплаты в 2023 году в стране составил почти 74 тысячи рублей. Стоит учитывать, что в подсчете учитываются и многомиллионные зарплаты топ-менеджеров, и 30-тысячные, которые платят многим работникам в небольших городах.

реклама

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, рассуждая о введении прогрессивной шкалы налогов, указал на тот факт, что более 200 тысяч рублей в месяц (порядка 2200-2250 американских долларов) в стране получают только 3% работающего населения, и увеличение НДФЛ коснется только их. Ожидаемый годовой уровень инфляции в 2024 году составляет 4.3%-4.8%. Впрочем, стоит упомянуть, что методика его расчета неоднократно подвергалась критике со стороны различных экономистов, и товары повседневного спроса за год могут подорожать на гораздо больший процент.

#россия #экономика #экономия #бедность #нищета
Источник: smotrim.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
19
Эксперт Меркурис: Россия сделала бесполезным крупнейшее в мире хранилище газа на Украине
6
Realme GT 7 Pro может получить ультразвуковой сканер отпечатков в экране и камеру-перископ
+
Руководство Huawei предлагает смириться с тем, что китайским производителям не покорится 3-нм техпроцесс
5
Эксперт Норфилд: Украинские чиновники присвоили средства, направленные на оборону Харькова
3
Ремейк Fallout 2 на движке Fallout 4 будет распространяться через Steam
5
В Японии два истребителя F-35 совершили аварийную посадку из-за отказа электроники
+
CNN: Американский генерал назвал "несусветной глупостью" жалобы ВСУ на танки Abrams
2
Google представила 7 новых функций для Android
+
Chrome теряет пользователей на рынке десктопных браузеров, Microsoft Edge достигает нового максимума
7
Первый деревянный спутник планируют запустить на орбиту в сентябре этого года
+
Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
11
Экономика США выиграет от инвестиций НАСА в суперсплав для 3D-печати
2
Фанаты создали реалистичный симулятор танка в World of Tanks, управляемый тремя людьми
+
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую отдаленную от нас галактику во Вселенной
+
Nitrux 3.5: геймерам стоит попробовать этот дистрибутив Linux
12
Galaxy S25 Ultra может получить хранилище UFS 4.1
+
StatCounter: Windows 11 может никогда не догнать Windows 10
13
Edifier выпустила беспроводные наушники NeoBuds Evo с временем работы до 48 часов
+
Defense Post: Истребители F-35 ВВС США получат противокорабельные ракеты производства Норвегии
+

Популярные статьи

Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
31
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
227
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
1
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
7
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
135
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
36
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
6
Как снизить риски при получении интернет-заказов
9
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
4
AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств
5

Сейчас обсуждают

Sergey Yanvarev
15:39
А это что за шлак WD Purple WD82PURX ? А это что за скам DeepCool DQ850-M-V2L ?
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
Yilec
15:39
Шо-У одного клоуна.
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
Garthar
15:37
Да ладно? Список жертв бучи то уже нашли? Или просрали примерно тудаже куда и информацию о том кто сбил боинг?
Эксперт Меркурис: Россия сделала бесполезным крупнейшее в мире хранилище газа на Украине
irnwlf
15:35
Что значит "не люблю амд"? Или "я хейтер нвидиа"? Тот, кто так говорит - идиот клинический. Нормальный человек любит не бренд, а потребительские качества и приемлемую цену. Если на сегодняшний день в ...
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
VermeeY
15:35
+1, уже брать надо Ryzen 9000 Series, а он все на говне старом сидит.
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Yilec
15:33
TSMC будет нагибать nvidia, а nvidia будет нагибать покупателей. Все в плюсе, кроме покупателей. :)
Председатель совета директоров TSMC намекнул, что не прочь брать с NVIDIA больше денег
Garthar
15:32
В регулярных частях у контрабасов он повсеместно, да не полном комплекте но у всех, хотя полный комплект там вообще никому не нужен наверно даже спецуре ибо ратник это конструктор. Вот у мобилизованны...
Российские военнослужащие получат крупную партию усовершенствованных бронежилетов «Оберег»
Tarment
15:30
Мне достаточно того что я прошёл такую графонистую игру как Сенуа на ультра 2K, и если включить 1440p, качество в котором я записывал, можно увидеть что всё чётко, всё нахуй этот сайт и дегенератов на...
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
Сергей Попов
15:30
Ну а ты как хотел?? Пострелять бездарей... Поломать систему !? Эээ....да ты иногент..... Солнцеликого ругаешься? В такие то времена.... Сомневаешься контра ??
В России к концу 2024 года построят импортозамещающий завод по производству сельхозтехники
irnwlf
15:28
Помню мой первый дюрон 1400, зверь был вместе с джифорс 2 м-икс 400. Даже тогда особо про брак процессоров амд не слыхал.
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем