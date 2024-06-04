Модель функционирует под управлением операционной системы Android 14

Бренд Doogee презентовал очередной защищенный смартфон, который получил название Doogee V Max Plus. Одной из ключевых особенностей устройства является аккумуляторная батарея сверхвысокой емкости (22 000 мА*ч) – если верить производителю, она позволяет аппарату обходиться без подзарядки до 1540 часов в режиме ожидания. Максимальная мощность зарядки в данном случае, кстати, ограничена на уровне 33 Вт. Устройство устойчиво к ударам, а также воздействию пыли и влаги, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов.

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Doogee V Max Plus базируется на восьмиядерной SoC MediaTek Dimensity 7050 и оснащен 16 гигабайтами ОЗУ вкупе с 512-гигабайтным флеш-накопителем. Также решение поддерживает установку карт памяти емкостью до 2 терабайт. Дисплей у смартфона 6.58-дюймовый (FullHD+, 120 Гц), что же касается камер – в основной блок входят датчики на 200, 20 и 8 Мп, также имеется 32-мегапиксельная фронтальная камера. Аппарат может похвастаться поддержкой Wi-Fi 6 и наличием бокового сканера отпечатков. Весит устройство почти 500 г, что, впрочем, неудивительно, с учетом емкости батареи.