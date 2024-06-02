Poco F6 Pro стоит значительно дороже, чем Poco F6 - 499 долларов против 379

Популярный ресурс GSMArena, специализирующийся на мобильных устройствах, провел среди пользователей опрос, посвященный новым субфлагманским смартфонам Poco F6/Poco F6 Pro от китайской корпорации Xiaomi. Как выяснилось, младший смартфон кажется читателям привлекательнее – приобрести его готовы 37.4% респондентов против 25.9%. Не хотят покупать Poco F6 23.7% опрошенных. В случае F6 Pro таковых гораздо больше — 50.5%

реклама

Результаты опроса объясняются довольно легко – Poco F6 Pro в базовой модификации стоит 499 долларов, а Poco F6 – всего 379 долларов. При этом оба девайса обладают схожим уровнем производительности, хотя старший, конечно, имеет некоторое преимущество. А чипы Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8s Gen 3, установленные в рассматриваемых смартфонах, не демонстрируют хоть сколько-нибудь значительного уровня троттлинга — решения оснащены качественными системами охлаждения.

Напоследок стоит сказать, что Poco F6 и Poco F6 Pro представляют из себя спецверсии Redmi Turbo 3 и Redmi K70, адаптированные для международного рынка. В настоящий момент это, вероятно, одни из наиболее производительных смартфонов в своих ценовых сегментах – обе модели отлично подходят для требовательных мобильных игр вроде Genshin Impact или Honkai: Star Rail.